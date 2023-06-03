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НовостиОбщество3 июня 2023 5:33

Смоленский «Жилищник» утратил лицензию на управление многоквартирными домами

Мэрия Смоленска инициирует общие собрания собственников квартир и нежилых помещений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский «Жилищник» утратил лицензию на управление многоквартирными домами. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленский «Жилищник» утратил лицензию на управление многоквартирными домами. Фото: пресс-служба администрации города.

ОАО «Жилищник» исключено из реестра лицензий по управлению многоквартирными домами региона. Во всех домах, согласно законодательству, проведены конкурсные процедуры по выбору новой управляющей организации.

Как сообщили в администрации города, до момента выбора способа управления, дома будут обслуживаться ОАО «Жилищник».

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