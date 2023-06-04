Василий Анохин поздравил вязьмичей с 784-летием города воинской славы. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин поздравил жителей Вязьмы с 784-й годовщиной.

– Вязьма – город с богатой историей и традициями. Но самое главное его достояние – это люди, которые искренне любят свою малую Родину, гордятся ей и своим трудом создают прочный фундамент для дальнейшего развития. Убежден, что вместе, объединив усилия, мы сможем сделать жизнь в городе, районе и во всей Смоленской области лучше», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что приедет в смоленский райцентр повторно, чтобы вместе с жителями обсудить предложения по развитию муниципалитета.

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