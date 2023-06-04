В Смоленске ограничат движение троллейбусов по улице Нормандия-Неман.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Со вторника, 6 июня, по улице Нормандия-Неман в Смоленске будет ограничено движение троллейбусов.
Соответствующее постановление подписал и.о главы города Александр Новиков.
По информации мэрии, ограничение в районе домов №3-№7 вводится в связи с ремонтом магистральной теплосети до 10 июня.
Троллейбус №1 будет следовать по маршруту «Полиграфкомбинат – Аркада», №2 – «37 школа – Аркада» и №3 «Аркада – 8-й мкр». Движение троллейбуса №4 будет прекращено.
Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска почти на два месяца ограничат движение транспорта. На нескольких улицах пройдут работы по реконструкции ливневок.