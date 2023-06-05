Кратковременные дожди и потепление ожидаются в Смоленской области 5 июня.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В первый день рабочей недели, 5 июня, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер подует западной четверти, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: +15°C…+20°C.
В Смоленске: +16°C…+18°C.
Атмосферное давление 746 мм рт. столба, будет слабо расти.
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