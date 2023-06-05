31-летний мужчина с татуировками и шрамом пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о пропаже 31-летнего Дениса Головнёва, местонахождение которого неизвестно с 3 июня.

Пропавший ростом 173 см, среднего телоложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Из особых примет: шрам на лбу с правой стороны, татуировки на коленях и ступнях.

Последний раз был одет в серо-коричневую бейсболку, ветровка: верх цвета хаки, низ – оранжевый, оранжевую футболку, черные спортивные штаны, серые с оранжевыми полосками кроссовки Adidas.

Любую полезную информацию просят сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8 (996) 954-28-98, 102.

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