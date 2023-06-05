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НовостиОбщество5 июня 2023 7:25

Жители Смоленска пожаловались Василию Анохину на перекрытую из-за полумарафона дорогу

Глава региона обратил внимание городской администрации на заблаговременное информирование населения об ограничениях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоляне обратились к врио губернатора Василию Анохину с жалобами на перекрытую из-за полумарафона дорогу в центре города. Забег.рф прошёл в областном центре 5 июня, в нем принял участие и сам глава региона.

Василий Анохин обратил внимание на жалобы и лично убедился в том, что информация об ограничениях отсутствовала.

– Работу по оповещению жителей об ограничении проездов нужно кардинально перестраивать. Впереди празднование юбилея города, сотня культурных и патриотических мероприятий. Повторять сегодняшние ошибки нельзя. Городская администрация должна ответственно подойти к проведению каких-либо событий и информированию о них, – написал врио губернатора на своей странице в соцсети.

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