Глава Смоленска Андрей Борисов принял участие в крупнейшем архитектурном форуме в Воронеже. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Андрей Борисов принял участие в форуме «Зодчество ВРН» в Воронеже. Это крупнейшее профессиональное событие в сфере архитектуры и городского развития в регионах Центральной России. Его участники – мэры разных городов, архитекторы, дизайнеры, представители проектных институтов.

Как рассказал глава Смоленска на своей странице «ВКонтакте», темами обсуждения стали развитие школьных пространств, модернизация медучреждений и других социальных объектов.

– Считаю, что знакомство с лучшими практиками, которые используются в других регионах, в том числе в области благоустройства территорий, помогают избежать возможных ошибок и успешно реализовывать проекты по улучшению городской среды. Кроме того, форум «Зодчество ВРН» – это не только площадка для обмена опытом и знаниями, но и возможность для нашего города установить новые контакты и связи с представителями других регионов, – отметил Андрей Борисов.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин поздравил вязьмичей с 784-летием города воинской славы. Глава региона анонсировал свой предстоящий рабочий визит в муниципалитет.