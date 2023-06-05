В Смоленске городские территории обрабатывают от борщевика. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре ведется борьба с борщевиком. По информации мэрии, только на территории Заднепровского района областного центра предстоит обработать территории общей площадью 5,2 га.

Обработка ведется гербецидами, включенными в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. Смолян убедительно просят избегать посещения мест обработки.

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