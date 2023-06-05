В Смоленске школа и детский сад останутся без холодной воды 6 июня. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 6 июня с 10 часов до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в школе №3 и детском саду №42 «Чайка».

Помимо этого, отключение коснётся следующих адресов: ул. Фрунзе д.56, д.58, д.58а, д.60, Чкаловский проезд д.6.

Как сообщили в городской администрации, будет организован подвоз воды. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на 5 дней ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман. «Квадра» проведёт ремонт магистральных теплосетей.