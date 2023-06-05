Ряд патриотических мероприятий пройдет в рамках празднования 1160-летия Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Главным акцентом праздничной программы, посвященной 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, станут патриотические мероприятия. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети после прошедшего заседания организационного комитета.

– Необходимо рассказывать подрастающему поколению о наших героических земляках, почетных жителях города Смоленска и Смоленской области. О важных исторических событиях, происходивших на Смоленской Земле. Считаю это принципиально важным, поскольку без уважения к прошлому и без почитания традиций нет будущего. Именно в сохранении и трансляции этой исторической памяти – наше единство и сила, – отметил глава региона.

Также Василий Анохин поручил включить в программу спортивные мероприятия на профессиональных площадках, в полной мере задействовать профессиональную спортивную инфраструктуру - ФОКи и т.д.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов принял участие в крупнейшем архитектурном форуме в Воронеже. В рамках форума обсуждалось развитие школьных пространств, благоустройство территорий, модернизация медучреждений и других соцобъектов.