Более 250 мероприятий по безопасности провели смоленские железнодорожники накануне летних каникул

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Накануне летних каникул железнодорожники провели 251 рейд и урок безопасности в школах и колледжах Смоленской области для профилактики травмирования детей на железной дороге. В течение месяца сотрудники МЖД посетили около 20 учебных заведений, расположенных вблизи железной дороги, и провели более 200 тематических уроков. Ребятам напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о последствиях их нарушения, организовали викторины на знание правил, раздали буклеты, памятки и сувениры.

По инициативе руководства Смоленского региона МЖД в мае во всех школах области в уроки ОБЖ и окружающего мира были включены темы по безопасности на железной дороге. Совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники организовали более 30 рейдов, во время которых было задержано 56 человек за хождение по путям в неустановленном месте.

Московская железная дорога просит всех граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителей проводить регулярные беседы с детьми о правилах безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.