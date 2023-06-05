Глава Смоленска Андрей Борисов проинспектировал ход работ по благоустройству дворов и общественных территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

Андрей Борисов ознакомился с ходом работ по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Один из них – бульвар на улице Рыленкова. Здесь был произведён демонтаж пешеходных дорожек и подготовка оснований под новые дорожки.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как отметил глава города на своей странице в соцсети, ранее в ходе экспертизы строительный контроль обнаружил несоответствие требованиям качества брусчатки и поребрика. В настоящее время подрядчик уже сменил поставщика стройматериалов, работы на объекте ведутся в соответсвии с графиком.

Ещё один объект – двор на улице Шевченко, относящийся сразу к четырём многоквартирным домам. Здесь планируется установка лавочек и урн, организация освещения, укладка нового асфальта на проезде. На данный момент подрядная организация уже производит устройство брусчатки.

Фото: пресс-служба администрации города.

Строительный контроль осуществляет ежедневный мониторинг всех объектов нацпроекта, как на дворовых, так и на общественных пространствах. Срок окончания ремонтных работ запланирован на 1 сентября.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов принял участие в крупнейшем архитектурном форуме в Воронеже. В рамках форума обсуждалось развитие школьных пространств, благоустройство территорий, модернизация медучреждений и других соцобъектов.