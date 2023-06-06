Для смолян «золотого возраста» организуют танцы под открытым небом. Фото: пресс-служба администрации города.

Этим летом смоляне «золотого возраста» смогут провести досуг на уникальной танцевальной площадке, которая два раза в месяц будет организована в парке «Соловьиная роща».

Как рассказали в мэрии, открытие танцевального сезона состоится 7 июня в 18.00 тематической программой советской эстрады 80-х. На ретро-площадке «Незабываемые мелодии» прозвучат лучшие музыкальные хиты 80-90-х в исполнении солистов дома культуры «Сортировка». На протяжении всего вечера будут проходить увлекательные конкурсы от ведущих мероприятия.

Танцевальный вечер «Рио-Рита», который состоится 21 июня, перенесет гостей в атмосферу 40-х, а 5 июля лирическое настроение создадут вокальные коллективы Культурного центра «Заднепровье», а также приглашенные гости танцевальной ретро-программы, на которой прозвучат хиты 60-х, 70-х и 80-х годов.

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