В Смоленске прошёл особенный детский праздник

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин принял участие в семейном спортивно-игровом празднике #ДетиКакДети, приуроченном к Международному дню защиты детей и окончанию учебного года.

Праздник, организованный для детей-участников Смоленской областной общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск» и их семей, прошёл на территории спортивного комплекса «ОАО «ПО «Кристалл» на средства, полученные от проведения благотворительной ярмарки-выставки «От сердца к сердцу», поддержанной горсоветом.

Фото: Смоленский городской Совет.

Анатолий Овсянкин вместе с коллегами по депутатскому корпусу Александром Зеленским и Светланой Новиковой поприветствовал участников мероприятия, вручил призы и подарки. Также Анатолий Васильевич передал руководителю СООО «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталье Богдаевой поздравительный адрес от секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Ляхова и Смоленской областной Думы.

«Важно поддерживать такого рода социально ориентированные организации, ведь в них занимаются особенные ребята, которые нуждаются в нашей помощи и защите. Такие добрые начинания позволяют ещё больше сплотить семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, подарить детям улыбки и радость», – отметил Анатолий Овсянкин, поблагодаривший организаторов праздника, родителей и всех неравнодушных смолян.

Фото: Смоленский городской Совет.

Конкурсы проводились в формате последнего школьного дня. В расписании было 7 уроков – русский язык, география, музыка, хореография, рисование, физкультура, фотокружок.

Фото: Смоленский городской Совет.

Дети-ангелы, помимо участия в соревнованиях, смогли попробовать себя в творческих мастер-классах, организованных Домом культуры микрорайона Гнездово. На празднике работала студия аквагрима. Также для собравшихся была представлена фотовыставка, приуроченная ко дню защиты детей – #ДетиКакДети, на которой ребята смогли увидеть свои портреты, и выставка рисунков «Наши мамы краше всех».

Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

Организация «Дети-Ангелы-Смоленск» работает в Смоленске с 2011 года.

«Мы открыты для всего нового. Мы ищем интересных специалистов, которые умеют и готовы работать с нашими детьми. Мы ищем друзей и помощников. Мы приглашаем все особые семьи в нашу дружную компанию. И только объединив усилия, мы все – родители, педагоги, психологи, логопеды, врачи и просто неравнодушные люди сможем изменить жизнь особого ребёнка, ведь мы точно знаем, что наши дети не с ограниченными возможностями, а с неограниченными душевными возможностями», – отмечает руководитель СООО «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева.