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НовостиОбщество6 июня 2023 10:41

Смоленская область поднялась на 24 место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ

Такой стремительный рост обеспечила работа по цифровизации услуг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская область поднялась на 24 место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ.

Смоленская область поднялась на 24 место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленская область и Ставропольский край – два региона с наибольшей динамикой в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ. Смоленщина переместилась сразу на 43 позиции и заняла 24 место среди всех регионов России.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Как отметили в администрации области, такой стремительный рост обеспечила работа по цифровизации услуг. Уровень удовлетворённости массовыми социально-значимыми услугами в электронном виде оценили на максимальный балл.

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