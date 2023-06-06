Смоленская область поднялась на 24 место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская область и Ставропольский край – два региона с наибольшей динамикой в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ. Смоленщина переместилась сразу на 43 позиции и заняла 24 место среди всех регионов России.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Как отметили в администрации области, такой стремительный рост обеспечила работа по цифровизации услуг. Уровень удовлетворённости массовыми социально-значимыми услугами в электронном виде оценили на максимальный балл.
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