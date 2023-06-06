Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в мае

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В мае 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 241,5 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За май погружено:

-химических и минеральных удобрений – 167 тыс. тонн (+2,4% к маю 2022 года);

- строительных грузов – 29,1 тыс. тонн (+15,1%);

- лома черных металлов – 12 тыс. тонн (+14%);

- нефти и нефтепродуктов – 6,3 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,2 тыс. тонн (+3,1%);

- остальных и сборных грузов – 1,6 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).