Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в мае

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.
В мае 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 241,5 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За май погружено:
-химических и минеральных удобрений – 167 тыс. тонн (+2,4% к маю 2022 года);
- строительных грузов – 29,1 тыс. тонн (+15,1%);
- лома черных металлов – 12 тыс. тонн (+14%);
- нефти и нефтепродуктов – 6,3 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,2 тыс. тонн (+3,1%);
- остальных и сборных грузов – 1,6 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).