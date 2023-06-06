Светлана Новикова поздравила с началом лета смоленских детей

Фото: Смоленский городской Совет.

В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов «Ёжик», «Мишутка», «Каравай», «Чайка», гимназии № 4, школ № 12 и № 31, дети и подростки из реабилитационного центра «Вишенки», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс».

Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Сегодня мы вновь собрались одной дружной командой, чтобы повеселиться, узнать много нового о работе спасательных служб, напомнить детям, как вести себя в летний период при возникновении различных ситуаций – на дорогах, водоёмах, в лесу. Хотелось бы напомнить родителям, что они являются примером безопасного поведения для своих детей», – сказала депутат горсовета, координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Светлана Новикова, пожелавшая юным участникам ярких летних дней и хорошего отдыха.

Фото: Смоленский городской Совет.

Она отметила важность ежегодной акции «Безопасное детство» и поблагодарила всех организаторов, спонсоров, социальных партнёров за помощь в её проведении.

Фото: Смоленский городской Совет.

Ребята вдоволь повеселились и потанцевали, а после познакомились с работой сотрудников Смоленского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Смоленского областного государственного учреждения «Пожарно-спасательный центр», Главного управления МЧС России по Смоленской области, Лесопожарной службы Смоленской области, ГИБДД. Главной задачей праздника стало напоминание правил безопасности дома, в лесу, у воды, на улице, о способах оказания первой помощи. Также дети смогли на память сфотографироваться в пожарной машине, в спецодежде, с поисковой собакой.

Фото: Смоленский городской Совет.

Все участники акции получили возможность подкрепиться конфетами и мороженым.