Новая благоустроенная зона отдыха появится на улице Николаева в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Обновление ждёт территорию между домами №№ 47а, 47г и 31 по улице Николаева. О предстоящих преобразованиях рассказал глава города Андрей Борисов.

При благоустройстве небольших общественных территорий в Смоленске практикуется повторное применение отсортированной и пригодной брусчатки, оставшейся после обновления парков по программе «Комфортная городская среда»

Так, на базе «Зеленстроя» хранится брусчатка, демонтированная в ходе работ в скверах Памяти Героев и 60-летия ВЛКСМ. Она будет использована при ремонте территории между многоквартирными домами на улице Николаева.

– Прошлой осенью там уже обновили освещение - установили 35 современных световых опор. Теперь на этой территории запланированы организация пешеходных дорожек, установка лавочек, урн и догбоксов. Все конкурсные процедуры завершены, определен подрядчик для выполнения работ. К благоустройству приступят со следующей недели. Таким образом, в городе появится еще одна комфортная зона для отдыха, – отметил градоначальник.

Ранее «КП» писала, что «Зеленстрой» приобрёл новую технику для содержания и уборки общественных территорий Смоленска. Она существенно облегчает работу, делает её более эффективной и заметно экономит время.