В Смоленске продолжают ремонт улицы Валентины Гризодубовой. Фото: «Смоленскавтодор».

По информации профильного департамента, на данный момент на улице Валентины Гризодубовой выполнено фрезерование асфальтового покрытия. Теперь подрядчик приступил к демонтажу бордюрного камня и тротуарных дорожек.

Отмечается, что в 2023 году ведется реконструкция участка улицы Валентины Гризодубовой от улицы Маршала Еременко до памятного камня

Ранее «КП» писала, что новая благоустроенная зона отдыха появится на улице Николаева в Смоленске. В рамках работ запланированы организация пешеходных дорожек, установка лавочек, урн и догбоксов.