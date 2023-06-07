В Смоленске очистили центральный городской фонтан в саду Блонье. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Горводоканала» провели чистку центрального городского фонтана в парке Блонье. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Ранее в мэрию поступали жалобы местных жителей на то, что вода в фонтане пожелтела. Koммyнaльщики оперативно пpoмыли чaшy и наполнили её новой водой.

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