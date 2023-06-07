В Смоленске установят 54 новых мусорных контейнера. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

МБУ «Зеленстрой» закупило 54 новых мусорных контейнера. Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, этого количества хватит, чтобы полностью заменить изношенные контейнеры на кладбище «7 км» и частично на остальных кладбищах, а также в парке Реадовка, парке 1100-летия Смоленска, в сквере за «Октябрем» и на мемориале по улице Зои Космодемьянской.

Отмечается, что новые контейнеры начнут устанавливать в ближайшие дни.

Ранее «КП» писала, что «Зеленстрой» приобрёл новую технику для содержания и уборки общественных территорий Смоленска. Она существенно облегчает работу, делает её более эффективной и заметно экономит время.