Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленска на наличие напитка «Мистер Сидр»

Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленской области на наличие напитка «Мистер Сидр». Фото: региональное управление Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленска и области с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов России. Более 20 – госпитализированы в больницу с отравлением, сообщили в ведомстве.
Полиция продолжает проверку предполагаемых мест продажи «ядовитого» алкоголя. В поле зрения правоохранительных органов находятся напитки:
«Мохито Мистер Сидр»,
«Шампанское Мистер Сидр»
«Сакура Мистер Сидр»
«Пина колада Мистер Сидр»
«Гранат-малина Мистер Сидр»
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