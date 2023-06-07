Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленска на наличие напитка «Мистер Сидр»

Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленской области на наличие напитка «Мистер Сидр». Фото: региональное управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проверяет торговые точки Смоленска и области с целью изъятия алкогольного напитка "Мистер Сидр", от которого скончались 18 человек в ряде регионов России. Более 20 – госпитализированы в больницу с отравлением, сообщили в ведомстве.

Полиция продолжает проверку предполагаемых мест продажи «ядовитого» алкоголя. В поле зрения правоохранительных органов находятся напитки:

«Мохито Мистер Сидр»,

«Шампанское Мистер Сидр»

«Сакура Мистер Сидр»

«Пина колада Мистер Сидр»

«Гранат-малина Мистер Сидр»

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