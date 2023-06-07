«Велофестиваль - 2023» пройдёт в Смоленске 25 июня. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Праздник для всех любителей активного отдыха и спорта состоится 25 июня. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети. Регистрация участников велофестиваля и раздача номерков с 8.30, старт – в 10.00.

Стартовой площадкой для организованной колонны велосипедистов станет территория возле ДК Шарм на улице Нормандии-Неман.

Участники проследуют по улице Нормандии-Неман, свернут на улицу Николаева, затем повернут на проспект Гагарина, далее улицу Дзержинского, сворачивая на улицу Октябрьской революции вдоль администрации города Смоленска с выездом на улицу Коммунистическую, огибая периметр парка Блонье по улице Глинки, сворачивая к финишу на площади Ленина, где состоится праздничная концертная программа.

В программе – конкурсы и призы для самых талантливых и оригинальных. Также будут организованы развлекательные площадки для детей и взрослых, где можно будет отдохнуть и насладиться атмосферой праздника.

Регистрация для участия по ссылке.

Читай также:

Новая благоустроенная зона отдыха появится на улице Николаева в Смоленске. В рамках работ запланированы организация пешеходных дорожек, установка лавочек, урн и догбоксов.