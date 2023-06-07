В Смоленске заработал филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Он распахнул свои двери на ул. Кловской, 13, и участие в его открытии принял врио губернатора Василий Анохин.

Напомним, что фонд был создан по инициативе президента Владимира Путина и нацелен на персональную поддержку ветеранов спецоперации и членов семей погибших военнослужащих.

Руководителем регионального филиала фонда назначена Наталья Полушкина - человек с огромным опытом работы в социальной сфере Смоленщины. Она курировала такие важные проекты, как «Точки опоры» и «Ради будущего».

«Уже с 1 июня здесь начало функционировать отделение МФЦ, медико-социальная экспертиза, служба занятости, пункт проката технических средств реабилитации, детский уголок. Все это сделано для того, чтобы каждый обратившийся получил всю необходимую помощь максимально быстро, без бюрократии», - рассказал о работе филиала фонда Василий Анохин.

Также в здании филиала ведут приём социальные координаторы. Их задача - помогать в решении возникающих проблем - от медицинской реабилитации до трудоустройства ребят, возвращающихся с передовой.

«Наш с вами долг - окружить вниманием и заботой тех, кто самоотверженно стал на защиту Родины, и тех, кто потерял своих близких. Наша помощь должна быть действенной, оперативной и качественной!» - подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что в Смоленске на ул.Пригородной, д. 4 также работает Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Для этих категорий смолян запущен и онлайнсервис «Zа добро».

Ирина АЛЕКСЕЕВА