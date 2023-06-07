Василий Анохин подвел итоги открытой встречи с жителями Ершичского района. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Ершичского района.

Первой темой обсуждения стал капитальный ремонт в Детской школе искусств. Его планируется провести за счет участия в нацпроекте «Культура». В дополнение к этому в 2023 году к школе проведут водоснабжение и оборудуют санитарные комнаты. Также главе района поручено подобрать помещение для открытия музыкального отделения.

Что касается ФАПа в селе Ворга, по словам местных жителей, в нем отсутствует фельдшер. С 8 июня там на регулярной основе будет работать выездной специалист. Приемы будут вестись по вторникам и четвергам.

Жители Ворги также обратились с просьбой оборудования в селе детской площадки. Василий Анохин поручил главе района взять этот вопрос на контроль.

Еще один вопрос – установка видеокамер в Ершичах. Несмотря на запрещающие знаки, через село транзитом идёт грузовой автотранспорт. Вопрос асфальтирования объездной дороги вокруг села включат в планы следующего года.

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