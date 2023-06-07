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НовостиОбщество7 июня 2023 12:54

645 тысяч туристов посетили Смоленскую область в 2022 году

Наибольший интерес к туристическим поездкам приходится на новогодние и майские праздники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
645 тысяч туристов посетили Смоленскую область в 2022 году.

645 тысяч туристов посетили Смоленскую область в 2022 году.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Турпоток в Смоленской области за 2022 год вырос на 59%. По данным Росстата, регион посетили 645 тысяч человек.

Согласно статистике, чаще всего к нам приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Брянской, Тверской и Калужской областей. Количество туристов из Владимирской области за год увеличилось почти в три раза. В целом прирост турпотока из регионов ЦФО в область увеличился в 2,3 раза.

Наибольший интерес к туристическим поездкам на Смоленщину традиционно приходится на новогодние и майские праздники, а также летом. Но жители Центральной России все чаще выбирают и другие даты, рассматривая регион для отдыха.

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