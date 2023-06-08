Автомобиль Hyundai сгорел ночью в посёлке Вишенки в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

8 июня около 2 часов ночи в поселке Вишенки произошёл автопожар. По информации регионального МЧС, загорелся Hyundai Santa Fе.

На место вызова выехала автоцистерна и 3 человека личного состава спасателей. Пострадавших в результате пожара нет.

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