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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:03

Автомобиль Hyundai сгорел ночью в посёлке Вишенки в Смоленске

Пострадавших в пожаре нет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль Hyundai сгорел ночью в посёлке Вишенки в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Hyundai сгорел ночью в посёлке Вишенки в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

8 июня около 2 часов ночи в поселке Вишенки произошёл автопожар. По информации регионального МЧС, загорелся Hyundai Santa Fе.

На место вызова выехала автоцистерна и 3 человека личного состава спасателей. Пострадавших в результате пожара нет.

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