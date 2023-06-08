Председатель городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с днём социального работника. Фото: Смоленский городской Совет.

Уважаемые социальные работники города Смоленска!

От депутатов Смоленского городского Совета, жителей нашего славного города-героя и от меня лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!

Ваш невероятно важный и такой нужный труд связан с помощью особым категориям людей. Вы дарите каждому из них частицу своей души и сердца, готовы погружаться в самые сложные обстоятельства, подбадривать словом и делом, поддерживаете тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Тут никак нельзя обойтись дежурными фразами – ваша работа требует невероятного терпения, эмоциональной устойчивости, но в то же время – способности сопереживать, чувствовать другого человека и уметь отыскать к нему подход.

Пусть же вам сопутствует удача, понимание, уважение.

Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.