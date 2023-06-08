Председатель городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с днём социального работника. Фото: Смоленский городской Совет.
Уважаемые социальные работники города Смоленска!
От депутатов Смоленского городского Совета, жителей нашего славного города-героя и от меня лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!
Ваш невероятно важный и такой нужный труд связан с помощью особым категориям людей. Вы дарите каждому из них частицу своей души и сердца, готовы погружаться в самые сложные обстоятельства, подбадривать словом и делом, поддерживаете тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Тут никак нельзя обойтись дежурными фразами – ваша работа требует невероятного терпения, эмоциональной устойчивости, но в то же время – способности сопереживать, чувствовать другого человека и уметь отыскать к нему подход.
Пусть же вам сопутствует удача, понимание, уважение.
Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.