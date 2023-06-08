Вторая благотворительная акция «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске.
Фото: Павел Ковальский
24 июня с 12.00 до 14.00 на площадке напротив кинотеатра «Современник» пройдет вторая в этом году благотворительная выставка-раздача животных «Возьми друга домой».
Основная цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме безнадзорности животных.
Организаторы отмечают, что все животные здоровы и очень нуждаются в заботливых руках. По итогам первой выставки 20 питомцев (13 собак и 7 кошек) обрели любящую семью.
Ранее «КП» писала, что очередной фестиваль «Арт-Маяковский» состоится 10 июня в Смоленске. Стала известна программа мероприятий.