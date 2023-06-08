Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 7:39

Вторая благотворительная акция «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске

По традиции местом проведения станет площадка напротив «Современника»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Вторая благотворительная акция «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске.

Вторая благотворительная акция «Возьми друга домой» пройдёт в Смоленске.

Фото: Павел Ковальский

24 июня с 12.00 до 14.00 на площадке напротив кинотеатра «Современник» пройдет вторая в этом году благотворительная выставка-раздача животных «Возьми друга домой».

Основная цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме безнадзорности животных.

Организаторы отмечают, что все животные здоровы и очень нуждаются в заботливых руках. По итогам первой выставки 20 питомцев (13 собак и 7 кошек) обрели любящую семью.

Ранее «КП» писала, что очередной фестиваль «Арт-Маяковский» состоится 10 июня в Смоленске. Стала известна программа мероприятий.