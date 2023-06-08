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НовостиПолитика8 июня 2023 8:53

Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября

Решение принято сегодня на внеочередном заседании Смоленской областной Думы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября.

Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области назначена дата выборов губернатора региона – они пройдут 10 сентября. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Смоленской областной Думы.

Напомним, 17 марта 2023 года Президент РФ принял досрочную отставку предыдущего главы региона Алексея Островского и назначил врио губернатора Василия Анохина.

Также 10 сентября 2023 года состоятся выборы депутатов областной Думы нового созыва. Длительность голосования станет известна позднее.

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