Досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области назначена дата выборов губернатора региона – они пройдут 10 сентября. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Смоленской областной Думы.

Напомним, 17 марта 2023 года Президент РФ принял досрочную отставку предыдущего главы региона Алексея Островского и назначил врио губернатора Василия Анохина.

Также 10 сентября 2023 года состоятся выборы депутатов областной Думы нового созыва. Длительность голосования станет известна позднее.

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