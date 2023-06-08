Смоленские школьники могут стать участниками танцевального флешмоба в честь Дня России. Фото: пресс-служба администрации области.

Школьники Смоленской области могут стать участниками танцевального флешмоба, приуроченного ко Дню России. Об этом сообщили в администрации региона.

Для этого необходимо до 12 июня записать на видео свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», опубликовать пост на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте».

Нужно использовать хештег #Россиякдш, указав регион, имя и фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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