Новый поезд соединит Смоленск, Самару и Минск

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении в целом и на направлении Минск – Самара в частности с 14 июня холдингом «РЖД» назначен новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Смоленск и Ельня. Поезд будет ходить весь летний сезон – до середины сентября.

Так, поезд № 275 Самара – Минск будет курсировать с 14 июня до 13 сентября. Отправление из Самары каждую среду (кроме 26 июля) в 13:30, прибытие в Смоленск на следующий день в 19:14, стоянка 40 минут, затем в 19:54 поезд едет дальше и прибывает в Минск в 23:53. В обратном направлении поезд № 276 Минск – Самара будет следовать с 16 июня по 15 сентября. Из столицы Республики Беларусь он будет уезжать каждую пятницу (кроме 28 июля) в 21:57. В Смоленске поезд будет в 02:53 следующего дня, после стоянки длительностью 43 минуты он отправится в Самару, куда прибудет в воскресенье в 08:56. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».