Лояльность к экологии: баллы «Урожай» можно направить на защиту окружающей среды

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Клиенты Россельхозбанка, держатели дебетовых и кредитных карт, подключенных к программе лояльности «Урожай», получили возможность перечислить накопленные баллы на защиту окружающей среды.

На витрине программы лояльности «Урожай» для пользователей-клиентов РСХБ появилась возможность совершить пожертвование накопленных баллов в Фонд «Экология» на реализацию проектов по 4 основным направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных. В этом году денежные средства пойдут на выпуск 20 000 мальков осетра в воды озера Байкал. С января 2023 года свыше 5 000 сотрудников Россельхозбанка приняли участие более чем в 200 мероприятиях экологической направленности, в числе которых совместный проект с Росприроднадзором по очистке прибрежных территорий водных объектов России. С начала года очистка территорий прошла в 6 регионах России при участии 245 волонтеров, было собрано и отправлено на переработку более 8 тонн отходов, установлено 23 скамейки из переработанного пластика, 15 урн и 19 информационных стендов.

Как поддержать проекты Фонда «Экология»? На витрине программы «Урожай» нужно выбрать один из сертификатов номиналом 50, 100, 500, 5 000 и 10 000 рублей, положить в корзину желаемое количество сертификатов и нажать кнопку «купить». Денежные средства будут зачислены на счет Фонда. Количество пожертвований ограничено суммой накопленных баллов. В будущем планируется расширить возможности перечисления баллов, кратных любой сумме баллов пользователя в программе «Урожай».

«Программа лояльности «Урожай» позволяет клиентам РСХБ, обладателям дебетовых и кредитных карт, получать до 15% от суммы совершенных покупок. Баллы зачисляются на бонусный счет, их можно потратить на любые товары и услуги: от товаров для домашних питомцев до подарочных сертификатов на модную одежду и парфюмерию и новых путешествий. Теперь клиентам банка предоставлена возможность поддержать экологические инициативы Банка и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. РСХБ придерживается принципов «зеленого банкинга» и транслирует идеи и принципы ответственного финансирования как на сотрудников банка, так и на своих клиентов, ведь только объединив усилия мы можем сделать окружающую среду благоприятной для нас и для будущих поколений» - отмечает Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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