Василий Анохин встретился со спортсменами из Энергодара в Десногорске. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Смоленскую область посетили юные спортсмены из города атомщиков Энергодара Запорожской области. Они приехали на соревнования Школьной баскетбольной лиги 3х3 в Десногорск. Врио губернатора Василий Анохин познакомился с ними во время рабочей поездки в муниципалитет.

– Ребятам Десногорск очень понравился! Пригласил их и в областную столицу. Мы всегда рады гостям. Соревнования были по-настоящему зрелищными и яркими. По итогам турнира победителями в различных возрастных категориях стали команды из Десногорска и Рославля, юные спортсмены из Энергодара — серебряные и бронзовые призёры баскетбольного марафона. Поздравляю юных спортсменов с прекрасными результатами! – рассказал глава региона на своей странице в социальной сети.

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