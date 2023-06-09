В Смоленской области ввели новую единовременную выплату для контрактников

Смолянам, заключившим контракт в Пункте отбора или в Военном комиссариате региона, будут выделять единовременную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, благодаря решению властей при поступлении на службу военнослужащий сможет получить в общей сложности 245 тысяч рублей (195 тысяч – федеральная выплата). Об этом сообщил военный комиссар Смоленской области Алексей Чечиков.

Отмечается, что для граждан, заключающих контракт для прохождения службы в именном воинском подразделении «Кривичи», предусмотрена другая областная выплата – в дополнение к федеральной (195 тысяч рублей) выплачивается 150 тысяч рублей.

Напомним, контрактникам гарантируются ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей (при участии в СВО и в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет), ежегодная материальная помощь, полный социальный пакет, статус ветерана боевых действий, дополнительные льготы.

Зарплата и выплаты по должностям:

— от 242 тыс. руб. (заместитель командира взвода-командир отделения)

— от 232 тыс. руб. (командир отделения);

— от 226 тыс. руб. (инструктор штаба).

— от 226 тыс. руб. (начальник радиостанции командно-штабной машины);

— от 216 тыс. руб. (старший сапер)

— от 219 тыс. руб. (старший телефонист);

— от 211 тыс. руб (гранатометчик).

— от 211 тыс. руб. (водитель)

— от 211 тыс. руб. (старший телефонист);

— от 204 тыс. руб (стрелок).

— от 216 тыс. руб (старший водитель-электрик);

— от 211 тыс. руб. (пулеметчик).

Возрастные ограничения — от 18 до 60 лет (до 65 лет на отдельные должности). От подачи документов до отправки в часть — 2 дня.

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