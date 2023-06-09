Глава Смоленска Андрей Борисов ушёл в отставку. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава Смоленска Андрей Борисов подал в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня, 9 июня, на заседании Смоленского городского Совета. Депутаты единогласно поддержали его решение.

Отметим, что Андрей Борисов занимал должность главы администрации с марта 2019 года.

Временно исполнять его обязанности будет Александр Новиков. За его кандидатуру проголосовали 26 депутатов.

Около года Александр Новиков возглавлял город Десногорск, ранее работал на Смоленской АЭС.

Ранее «КП» писала, что досрочные выборы губернатора Смоленской области назначены на 10 сентября. Решение принято сегодня на внеочередном заседании Смоленской областной Думы.