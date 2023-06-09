Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов:

- № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 11 и 12 июня;

- № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск и № 6433/6434 Вязьма – Ржев выполнят рейсы 11 июня;

- № 6202 Сафоново – Вязьма и № 6435/6436 Вязьма – Сычевка будут курсировать 12 июня;

- № 6344 Темкино – Калуга-1 будет выведен из расписания 11 и 12 июня.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».