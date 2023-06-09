Смоленская АЭС: временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин назвал строительство новых энергоблоков одним из главных инвестиционных проектов будущего

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

«Президент Российской Федерации поручил довести долю атомной генерации до 25% в общем энергобалансе к 2045 году, и в генеральной схеме размещения новых АЭС до 2035 года уже заложено сооружение 17 энергоблоков общей мощностью 18 ГВт, среди которых два – на Смоленщине, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин, отвечая на вопросы журналистов Десногорска об его отношении к развитию атомной энергетики.

Врио губернатора Смоленской области также встретился с общественностью в Центре культуры и молодежной политики Десногорска. Он подчеркнул, что Смоленская АЭС-2 занимает одно из ведущих мест в региональной программе развития электроэнергетики, которая ориентирована, в том числе на создание условий для максимального привлечения инвестиций во все сферы жизнедеятельности.

Смоленская АЭС-2 будет сооружаться в составе двух энергоблоков поколения «3+» с водо-водяными реакторами установленной электрической мощностью 2400 МВт.

«Строительство атомной станции - это масштабный проект в регионе, который вовлечет в работу строительную индустрию и промышленный комплекс, создаст несколько тысяч новых рабочих мест, – считает врио губернатора Смоленской области Василий Анохин. – Появятся устойчивые заказы для больших и малых предприятий, возможности для частного бизнеса, организации новых программ, развития дорожной сети, поле для деятельности сопутствующих сфер».