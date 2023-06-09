«Смоленскавтодор» опубликовал график уборки улиц Смоленска на 9-12 июня. Фото: «Смоленскавтодор».

Стал известен график уборки улиц Смоленска 9-12 июня.

СОГБУ «Спецавто» проводит работы в дневные и ночные смены.

9 июня уборка проходит на ул. Седова, Гарабурды, Соболева. В ночное время работы запланированы на Пятницком и Крестовоздвиженском путепроводах.

10 июня в дневные часы работы планируется выполнять на ул. Соболева, Декабристов.

В ночное время 10-11 июня уборка запланирована на ул. 2-я Ясенная, Николаева (остановки), 3-й Свердловский.

11 июня уборочные работы планируется выполнять на ул. Соболева, 2-я Восточная, Марии Октябрьской.

В ночную смену 11-12 июня уборка запланирована на ул. Кирова (остановки), Слобода-Садки, Попова.

Днем 12 июня запланированы работы на ул. Воинов-Интернационалистов, Попова, Лавочкина.

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