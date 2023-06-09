Что будет со ставками по кредитам и депозитам после решения ЦБ РФ?

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Как и ожидалось, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Что это значит для рынка депозитов и розничного кредитования?

ДЕПОЗИТЫ По оценке ВТБ, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. В ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке по-прежнему будет доступна на «длинных» сроках, а также в рамках сезонных акций. Вкладчики сохранят интерес к сберегательным инструментам, несмотря на сезон отпусков. Этому будет способствовать высокая доходность по депозитам на фоне текущего уровня инфляции, стимулирующая россиян как пролонгировать имеющиеся продукты, так и возвращать ранее снятую наличность. На этом фоне, например, ВТБ ожидает роста рынка – по некоторым оценкам, рублевые пассивы за 2-3 квартал могут прирасти на 5,5% или на 1,8 трлн рублей.

КРЕДИТЫ Сегодняшнее решение ЦБ РФ не приведет к существенным изменениям и на рынке розничного кредитования. Действующий уровень ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада 2022 года. Учитывая рост потребительской активности клиентов и наступление периода отпусков, ожидается дальнейшее увеличение выдач кредитов наличными, которое продолжит майский восходящий тренд. По оценкам экспертов, в этом году в целом по рынку они могут быть сопоставимы с уровнем рекордного 2021 года. Спрос заемщиков во многом удовлетворяют льготные ставки на индивидуальное жилищное строительство и доступные цены на вторичную недвижимость.

Еще более активно развивается сегмент автокредитования. Вероятно, в 2023 году продажи на рынке превысят уровень рекордного 2021 года. Отчасти положительная динамика будет связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда в сегменте наблюдались резкие изменения и некоторые клиенты отложили покупку транспортных средств. В то же время рынок «разгоняет» поступление новых, китайских брендов, расширение производства отечественного автопрома, а также увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом.