В Смоленской области будут развивать анестезиолого-реанимационную службу. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин обсудил с Сергеем Царенко пилотный проект по обучению и стажировкам смоленских специалистов на базе Лечебно-реабилитационного центра Минздрава. По возвращении в регион они будут выступать наставниками для своих коллег, передавая приобретенный опыт. В первую очередь проект будет ориентирован на реаниматологов, онкологов и иных узкопрофильных специалистов, которые крайне необходимы нашим медучреждениям.

– Также договорились об организации врачебных онлайн-консультаций по сложным реанимационным случаям - их Сергей Васильевич готов проводить лично. Спасибо Сергею Васильевичу за внимание к нашему региону! – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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