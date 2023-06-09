Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 14:55

Сотрудники «Зеленстроя» провели уборку территории парка 1100-летия Смоленска

В месте отдыха убрали мусор и покосили траву
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сотрудники «Зеленстроя» провели уборку территории парка 1100-летия Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Зеленстроя» провели уборку территории парка 1100-летия Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Зеленстроя» очистили место отдыха от мусора, покосили траву и вывезли её на дальнейшую переработку.

Помимо этого, как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в парке установили новые мусорные контейнеры.

Далее аналогичные работы будут продолжены на остальных городских территориях.

Читай также:

«Смоленскавтодор» опубликовал график уборки улиц Смоленска на 9-12 июня. Работы ведутся в круглосуточном режиме.