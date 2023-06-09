Сотрудники «Зеленстроя» провели уборку территории парка 1100-летия Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Зеленстроя» очистили место отдыха от мусора, покосили траву и вывезли её на дальнейшую переработку.

Помимо этого, как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в парке установили новые мусорные контейнеры.

Далее аналогичные работы будут продолжены на остальных городских территориях.

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