В Смоленске «Квадра» продлила отключение горячей воды в Ленинском районе. Фото: ПАО «Квадра».

«Квадра» продлила сроки ремонта участка теплосетей на проспекте Гагарина и период отключения горячего водоснабжения в Ленинском районе.

– По итогам гидравлических испытаний на участке магистральной сети в районе проспекта наши специалисты выявили изношенные участки трубопроводов под проезжей частью, которые необходимо заменить, чтобы минимизировать риски для жителей района в отопительный период. Приносим извинения за неудобства – мы прикладываем все усилия, чтобы возобновить подачу горячей воды смолянам как можно скорее, — сообщили в пресс-службе организации.

Теплосети на улице Гагарина снабжают теплом также дома по улицам Ново-Киевской, Нормандии-Неман, Кловской и прилегающим в указанном районе. Их также коснётся изменение сроков.

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