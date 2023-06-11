В Смоленске обрабатывают территории против борщевика. Фото: пресс-служба администрации города.

Подрядная организация провела обработку от борщевика территории на Киевском шоссе, включая сторону, относящуюся к Промышленному району. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение семян ядовитого растения.

Многолетний опыт показывает, что использование химических веществ гораздо эффективней, чем многоразовая косьба, поэтому выбирается именно этот способ. Как отметили в городской администрации, результаты будут видны через несколько дней – борщевик пожелтеет и завянет.

Обработку ведет опытная подрядная организация, обладающая необходимой лицензией и использующая только разрешенные в нашей стране препараты, а также соблюдающая все меры предосторожности. И все же прохожим во время проведения этих работ рекомендуется обходить такие места стороной.

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