В Смоленске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Фото: пресс-служба администрации города.
Администрация Смоленска поделилась программой мероприятий, посвящённых празднованию Дня России:
10:00 - торжественный подъем флага, флешмоб на Набережной святого равноапостольного Великого князя Владимира
10:00 - торжественный митинг в сквере Памяти Героев
12:00 - концерт «Вместе мы - Россия» в КЦ «Заднепровье» (площадка у бассейна «Дельфин»)
12:00 - военно-патриотический фестиваль, Дворец спорта «Юбилейный». Интерактивные площадки, спортивные культурно-массовые мероприятия, мастер-классы и творческие показательные выступления, концертная программа детских коллективов.
15:00 - концерт творческих коллективов на площадке перед ДК «Шарм» (ул. Нахимова, д. 17)
15:00 - «День РФ». Внеочередной этап уличного фестиваля «АРТ-МАЯКовский» от молодежного актива СмолГУ. В программе театральный мастер-класс, квиз, концерт, развлекательные локации и интерактивы.
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