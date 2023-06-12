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НовостиОбщество12 июня 2023 6:16

Анатолий Овсянкин поздравил смолян с государственным праздником – Днём России

Источник:kp.ru
Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета обратился к жителям 12 июня.

Назвав День России символом неразрывной связи поколений и общей ответственности за настоящее и будущее Отечества, Анатолий Овсянкин напомнил об определяющей роли патриотизма.

«Сейчас главным является решение непростых задач, которые поставило перед нами время. Убеждён, наша страна достойно пройдёт этот этап», - подчеркнул он.

Председатель Смоленского городского Совета пожелал жителям сплоченности, мирного неба и благополучия, а также новых свершений.