Анатолий Овсянкин поздравил смолян с государственным праздником – Днём России

Фото: Смоленский городской Совет.
Председатель Смоленского городского Совета обратился к жителям 12 июня.
Назвав День России символом неразрывной связи поколений и общей ответственности за настоящее и будущее Отечества, Анатолий Овсянкин напомнил об определяющей роли патриотизма.
«Сейчас главным является решение непростых задач, которые поставило перед нами время. Убеждён, наша страна достойно пройдёт этот этап», - подчеркнул он.
Председатель Смоленского городского Совета пожелал жителям сплоченности, мирного неба и благополучия, а также новых свершений.