Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 5:06

Врип главы Смоленска Александр Новиков посетил фестиваль «Арт-Маяковский»

Программу подготовили студенты СмолГу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врип главы Смоленска Александр Новиков постелил фестиваль «Арт-Маяковский».

Врип главы Смоленска Александр Новиков постелил фестиваль «Арт-Маяковский».

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошёл тематический фестиваль «АРТ-МАЯКовский», посвященный Дню России. Участников уличного фестиваля поприветсвовал временно исполняющий полномочия главы Смоленска Александр Новиков.

Он отметил насыщенную разнообразием активностей программу праздника, которую подготовили студенты Смоленского государственного университета.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Для жителей и гостей города организовали концерт под открытым небом, театральный мастер-класс, квиз, множество развлекательных локаций и интерактивов.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов ушёл в отставку. Депутаты единогласно поддержали его решение.