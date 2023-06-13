Врип главы Смоленска Александр Новиков посетил фестиваль «Арт-Маяковский»

Врип главы Смоленска Александр Новиков постелил фестиваль «Арт-Маяковский».
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске прошёл тематический фестиваль «АРТ-МАЯКовский», посвященный Дню России. Участников уличного фестиваля поприветсвовал временно исполняющий полномочия главы Смоленска Александр Новиков.
Он отметил насыщенную разнообразием активностей программу праздника, которую подготовили студенты Смоленского государственного университета.
Фото: пресс-служба администрации города.
Для жителей и гостей города организовали концерт под открытым небом, театральный мастер-класс, квиз, множество развлекательных локаций и интерактивов.
Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов ушёл в отставку. Депутаты единогласно поддержали его решение.