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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:50

Лесной пожар произошёл в Демидовского районе

К ликвидации возгорания привлекли 11 человек и 4 единицы техники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Лесной пожар произошёл в Демидовского районе.

Лесной пожар произошёл в Демидовского районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 11 июня, спасателям поступило сообщение о лесном пожаре в районе деревни Карцево. По информации регионального МЧС, на указанной территории тлел торф на площади 0,5 гектара.

Расстояние до ближайшего населённого пункта – Кунцево – составило около километра. Пожар ликвидировали на площади 1 гектар. К ликвидации привлекли 11 спасателей и 4 единицы техники.

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