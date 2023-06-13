Лесной пожар произошёл в Демидовского районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 11 июня, спасателям поступило сообщение о лесном пожаре в районе деревни Карцево. По информации регионального МЧС, на указанной территории тлел торф на площади 0,5 гектара.

Расстояние до ближайшего населённого пункта – Кунцево – составило около километра. Пожар ликвидировали на площади 1 гектар. К ликвидации привлекли 11 спасателей и 4 единицы техники.

Читай также:

Смолянка забросала камнями пожилую соседку. Пенсионерку привлекли к административной ответственности.