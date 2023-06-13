В Десногорске полиция задержала дебошира в православном соборе

Фото: «ЧС | Десногорск | Рославль» ВКонтакте.

В соцсетях появился пост жителей Десногорска о том, что в Богородице-Скорбященский кафедральном соборе дебошир кидался на прихожан с угрозами.

«Начал избивать людей с криками, что всех их убьёт! Его очень быстро скрутили и задержали, после увезли на скорой», - рассказали смоляне.

В пресс-службе управления МВД сообщили, что подозреваемого задержали. Сейчас мужчина находится в медучреждении.

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