Историческая реконструкция освобождения Смоленска от польских захватчиков состоится 17 июня. Фото: пресс-служба администрации города.

В 16:00 в субботу, 17 июня, в Смоленске состоится историческая реконструкция освобождения города от польских захватчиков. Возле Долгочевской башни крепостной стены реконструкторы воспроизведут освобождение Смоленска царем Алексеем Михайловичем в результате похода 1654 года и начало осады польского гарнизона русскими войсками.

В воссоздании примут участие клубы и общества исторической реконструкции из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга.

– Началу сражения предшествует лития в память погибших при возвращении Смоленска в состав Русского государства. В 15.00 будет организована бесплатная экскурсия о истории крепостной стены для всех желающих, – добавили в пресс-службе горадминистрации.

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