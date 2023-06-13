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НовостиОбщество13 июня 2023 9:25

Историческая реконструкция освобождения Смоленска от польских захватчиков состоится 17 июня

Мероприятие пройдет возле Долгочевской башни Смоленской крепостной стены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Историческая реконструкция освобождения Смоленска от польских захватчиков состоится 17 июня. Фото: пресс-служба администрации города.

Историческая реконструкция освобождения Смоленска от польских захватчиков состоится 17 июня. Фото: пресс-служба администрации города.

В 16:00 в субботу, 17 июня, в Смоленске состоится историческая реконструкция освобождения города от польских захватчиков. Возле Долгочевской башни крепостной стены реконструкторы воспроизведут освобождение Смоленска царем Алексеем Михайловичем в результате похода 1654 года и начало осады польского гарнизона русскими войсками.

В воссоздании примут участие клубы и общества исторической реконструкции из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга.

– Началу сражения предшествует лития в память погибших при возвращении Смоленска в состав Русского государства. В 15.00 будет организована бесплатная экскурсия о истории крепостной стены для всех желающих, – добавили в пресс-службе горадминистрации.

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